CPR, Azores Rallye, Gil Antunes: “Provavelmente, o mais duro rali dos Açores da minha carreira” | AutoSport

Gil Antunes e Diogo Correia foram outra dupla que teve um Azores Rallye complicado. Terminaram em oitavo do CPR, mas para isso tiveram que ultrapassar alguns contratempos:

“Foi, provavelmente, o mais duro rali dos Açores da minha carreira. O mau tempo no sábado complicou-nos bastante a vida, principalmente pela nossa posição de partida e pelo vidro que embaciou. No domingo, tivemos um problema na parte elétrica que impedia a normal pressão de combustível e nos fez penalizar. Ainda assim, conseguimos terminar esta prova, que tem tanto de belíssima como de dura. Os pontos do 8.º lugar são importantes para o nosso campeonato e também fiquei satisfeito por saber que teríamos terminado no pódio do ERC Open, caso estivéssemos inscritos no Europeu”, disse Gil Antunes.