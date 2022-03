CPR, Azores Rallye, Gil Antunes: “É o meu rali de terra preferido” | AutoSport

Depois de um arranque promissor no Campeonato de Portugal de Ralis, Gil Antunes vai disputar no próxima fim de semana uma das provas mais especiais da sua época: o Azores Rallye. ́

Piloto do Dacia Sandero R4, navegado por Diogo Correia,vai participar pela sétima vez na prova insular e elogia as classificativas da ilha de São Miguel.

O Azores Rallye é considerado um dos ralis de terra mais famosos do mundo e Gil Antunes já conhece a beleza das especiais micaelenses. O piloto de Sintra já disputou o rali açoriano por seis vezes, a última das quais em 2019, ano em que se sagrou Campeão de Portugal de 2 Rodas Motrizes, com o Renault Clio R3T navegado por Diogo Correia. Agora o desafio é outro para a dupla do Dacia Sandero R4, pois Gil Antunes e Diogo Correia nunca disputaram o Azores Rallye com um carro de quatro rodas motrizes.

“É o meu rali de terra preferido”, afirma Gil Antunes sobre a próxima prova do CPR. “Temos a Super Especial Grupo Marques, disputada numa pedreira, num anfiteatro fantástico para o público e para a transmissão televisiva. Depois, temos sempre especiais muito diversificadas e com diferentes paisagens e tipos de piso, até dentro da mesma classificativa! Este ano os troços mais longos, Graminhais e Tronqueira, estão no início do rali, por isso teremos de ser muito inteligentes na gestão da prova. É um rali com 205 quilómetros de troços, por isso vamos tentar impor um bom andamento mas pensando sempre em poupar a mecânica do carro nas zonas mais degradadas”, referiu o ex-campeão nacional, que no fim de semana passado também viu o filho, o jovem Lourenço Antunes (de apenas 6 anos), ganhar a prova do Campeonato de Portugal de Karting.