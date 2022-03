CPR, Azores Rallye, Bruno Magalhães: “Objetivo é a quarta vitória” | AutoSport

Para Bruno Magalhães, “o Azores Rallye é uma prova que adoro, muito especial. Já o venci três vezes e o objetivo é tentar conseguir a quarta vitória. O nosso grande objetivo é, claro, o Campeonato de Portugal de Ralis e queremos recuperar algum do atraso acumulado em Fafe. Apesar disso, é nossa vontade tentar obter a melhor classificação geral absoluta possível e aqui teremos ainda motivação extra. Este é um rali muito técnico em que as condições climatéricas nem sempre são as melhores e mudam de um lado da ilha para o outro assim como, por vezes, entre concorrentes. Nós estamos preparados e só desejamos que o público também siga o rali com o mesmo entusiasmo e segurança de sempre. Que seja uma festa!”

O lisboeta Bruno Magalhães tem 41 anos de idade e estreou-se nos ralis em 1999 com um VW Golf GTi 16V. Já com um Peugeot 206 GTi, venceu o troféu monomarca com o modelo em 2004. Representou depois, e até 2015, a marca do leão e nesse espaço foi três vezes campeão nacional, entre 2007 e 2009. Após alguns anos de competição esporádica, militou durante dois anos no ERC e foi vice-campeão europeu em 2017 tripulando um Skoda Fabia R5. Em 2019 voltou ao campeonato nacional com um Hyundai e tem estado na luta pelo cetro. Em 2022 está ao volante de um i20N Rally2.