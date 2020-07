CPR, Augusto Ramiro (ARC Sport): “Prova muito importante para o futuro da modalidade”

Depois de uma paragem superior a quatro meses, os ralis nacionais vão arrancar em Castelo Branco na esperança de uma retoma positiva. Apesar dos contratempos motivados por uma paragem obrigatória, a equipa de Aguiar da Beira mostra-se confiante na defesa dos títulos absolutos de Ricardo Teodósio e José Teixeira, e vai também lutar pelas melhores classificações possíveis de Miguel Correia/António Costa e Paulo Neto/Vítor Hugo, todos aos comandos dos Skoda Fabia R5 preparados pela ARC Sport, bicampeã nacional de equipas: “Foi uma paragem demasiado longa, mas todos os elementos da nossa equipa nunca perderam o foco em relação aos objetivos dos nossos pilotos. Tudo faremos para que o Ricardo Teodósio possa chegar à vitória, relançando os seus objetivos na defesa do título. Estamos também confiantes na evolução constante do Miguel Correia e do Paulo Neto, numa prova muito importante para o futuro da modalidade, nesta época muito complicada. Todos sabem que podem continuar a contar com o habitual empenho de toda a equipa”, disse Augusto Ramiro.