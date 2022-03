CPR arranca no Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas com 25 equipas portuguesas | AutoSport

Ainda falta algum tempo para ter a certeza de quantas e quais estão inscritas no Campeonato de Portugal de Ralis, mas a verdade é que o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas começa o ano com 25 equipas portuguesas, um bom bocado acima das 17 que o ano estiveram presentes nesta mesma prova.

A prova de abertura do FIA ERC (European Rally Championship) e do CPR (Campeonato de Portugal de Ralis) vai para a estrada nos próximos dias 11, 12 e 13 deste mês de março. São 25 os concorrentes lusos. CLIQUE AQUI – para ver os concorrentes do ERC

O Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas tem início na noite do dia 11 (sexta-feira), com a disputa de uma super-especial (1,43 km) no centro da cidade de Fafe, a partir das 21h08. No dia seguinte, sábado (12 março), os pilotos começam bem cedo (7H20) as duas passagens pelas classificativas de Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84 km), Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km), terminando a jornada pelas 19h25, em Fafe.

No domingo, último dia de prova, o programa tem início às 7h20, englobando duas passagens pelas classificativas de Montim (8,73 km), Seixoso (9,97 km), Santa Quitéria (9,18 km) e a “clássica” Lameirinha (14,83 km), que a partir das 15h08 será a “power stage” do rali, cujo final em Fafe (Praça Mártires do Fascismo) está agendado para as 15h47.