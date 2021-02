CPR arranca com Rali Terras d’Aboboreira

A FPAk divulgou o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, confirmando-se oito provas e a ausência do Azores Rallye e do Rali Casinos do Algarve. Tendo em conta o adiamento já conhecido do Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, a competição inicia-se no fim de abril, início de maio com o Rali Terras d’Aboboreira, seguindo-se, três semanas depois o Vodafone Rally de Portugal, na data prevista, 20 a 23 de maio.

Entre 18 e 20 de junho realiza-se o Rali de Castelo Branco, o Rallye de Mortágua que chegou a estar previsto para abril, realiza-se entre 9 e 11 de julho. Segue-se depois o Rali Vinho Madeira, no início de agosto, e um mês depois em setembro o Rali do Alto Tâmega. No final de setembro realiza-se o Rally Serras de Fafe e Felgueiras e a competição está prevista terminar com o Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande.

Como se percebe, quatro provas são em piso de terra, outras tantas em asfalto, mas desta feita, com a passagem do Rally Serras de Fafe e Felgueiras para setembro, a divisão que existia desaparece.

Há também mais duas datas de reserva, 31 de outubro e 15 de novembro. Caso seja necessário, devido a eventuais adiamentos ou cancelamentos, já há duas datas de reserva.

30 de abril/2 de maio: Rali Terras d’Aboboreira (terra)

20/23 de maio Vodafone Rally de Portugal (terra)

18/20 de junho Rali de Castelo Branco (asfalto)

9/11 julho Rallye de Mortágua (terra)

6/8 agosto Rali Vinho Madeira (asfalto)

3/5 setembro Rali do Alto Tâmega (asfalto)

23/25 setembro Rally Serras de Fafe e Felgueiras (terra)

8/10 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande (asfalto)