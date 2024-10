CPR, Armindo Araújo X Kris Meeke: Campeão, ou não, eis a questão…

Estamos a pouco mais de uma semana da decisão do Campeonato de Portugal de Ralis, e depois do que sucedeu no Rali da Água, com a pontuação a zero de Armindo Araújo, as coisas agora são mais difíceis na prova de encerramento da competição, sendo que ainda qualquer dos dois, Kris Meeke ou Armindo Araújo, podem terminar na frente do campeonato.

Escrevi propositadamente na frente do campeonato, porque continua por esclarecer a questão dos estrangeiros poderem ser, ou não, Campeões de Portugal. Não podem. Até aqui pensava-se que podem ser vencedores do campeonato. Não há certezas…

Mas esse tema fica para depois.

Para já em declarações ao 16 Válvulas, Armindo Araújo manteve uma conversa interessante, em que explicou a sua visão para o que tem sido este ano de 2024: “nós sabemos que as diferenças em pisos de terra nos ralis são sempre maiores que no asfalto, não é só em Portugal, mas sim em todo o lado e por isso sabemos que qualquer deslize ou erro iria sempre ter uma consequência maior no resultado.

E isso foi o que se verificou”, começou por dizer Armindo Araújo ao explicar que a diferença de Kris Meeke, um piloto ‘mundial’, para os nossos melhores pilotos é maior na terra do que no asfalto: “O Kris Meeke continua a ser o claro vencedor das provas de terra e das provas de asfalto, e quando ele tinha um problema na terra, tinha habitualmente uma margem muito grande, mas quando teve problemas no asfalto, já não era a mesma coisa”, explicando algo que é um facto que até foi assumido por Kris Meeke: “os pilotos portugueses andam mais perto no asfalto”.

Voltando a Armindo Araújo, “nós, eu e o Luís Ramalho temos sido a dupla nacional mais forte no campeonato. Talvez tenhamos feito na terra uma fase demasiado calculista, não queríamos cometer erros, mas sim amealhar pontos. Quisemos fazer o Rali de Portugal sem grande problemas, e chegámos ao final da fase de terra com o segundo lugar bastante consolidado, e no asfalto, o Kris Meeke teve uns percalços iniciais, e nós aproveitámos isso”, referindo-se ao facto dos problemas com a acelerador no rali de Castelo Branco e princípio de incêndio e repsetiva penalização em tempo na Madeira, levou a que o irlandês tivesse feito resultados muito abaixo do esperado e com isso, Armindo Araújo assumiu a liderança do campeonato após o Rali da Madeira.

Só que o piloto de Santo Tirso sabe que os pilotos portugueses não podem competir de igual para igual com piloto oriundos do WRC, que têm uma bagagem que nenhum piloto português alguma vez teve na história dos ralis em Portugal: “temos que ver a realidade das coisas, e sabíamos que sem aqueles problemas que o Kris Meeke teve, não iria ser fácil. Nós, fizemos o que devíamos ter feito, quer em Castelo Branco, quer na Madeira e com isso colocámos-nos na frente do campeonato, agora no Rali da Água, a análise que eu fiz foi a seguinte: eu quero estar em permanente evolução eu quero mostrar o meu potencial, acho que posso andar mais forte e vou tentar arriscar mais, e quando falo em risco é em estratégias, escolhas de pneus, ataques em momentos que os adversários não estão à espera, nós fizemos isso bem feito, e mostrámos em Chaves, que podíamos pôr o Kris Meeke sob pressão”, explicou, com factos, que se comprovam olhando para os tempos dessa prova.

“A nossa saída é consequência de uma escolha arrojada de pneus para a parte da manhã. Apostámos nos pneus macios, sabíamos que íamos estar fortes nos primeiros troços, mas no final da manhã, quando vínhamos a ganhar tempo ao Meeke, estávamos a andar num nível muito forte. Aquela é uma curva em que já lá ficaram vários pilotos, e os nossos pneus macios dão boa tração, mas não dão um grande suporte lateral, o carro escorrega um bocadinho de frente, vai à berma, ainda tentei tirar, mas já não consegui”. Saída de estrada, capotanço e abandono.

Armindo Araújo perdeu a liderança do campeonato, mas tudo tentou: “Saí completamente de consciência tranquila do Rali em Chaves, com a consciência do dever cumprido e saí achando que efetivamente podemos por alguma pressão, mas tenho a noção que o claro candidato à vitória é o Kris Meeke, em condições normais. É a realidade que nós temos, temos que viver com ela e temos de aceitar”, disse, destacando o que os melhores pilotos lusos têm que arriscar para tentar, na maior parte das vezes somente tentar andar perto de pilotos como Kris Meeke.

E Armindo Araújo vai mais longe: “São projetos montados por marcas que querem ganhar a todo o custo, e isso vai ter a consequência de estar a dizimar o nosso pelotão, e os nossos jovens pilotos que podiam estar a ser apoiados nas duas rodas motrizes para ser os próximos Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, e Zé Pedro (Fontes), acho que estes pilotos não vão ter o apoio que nós tivemos, dos importadores, que estão a meter dinheiro, a pagar a pilotos para ganhar no mundial, e quando ele (ndr, Kris Meeke) for embora, se não tiver ninguém para lutar, vou-me embora também.

E assim vão conseguir arrumar com o campeonato de ralis que temos, mas isto é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que aparentemente parece que está a ser bom é o que vai por uma grande ‘doença’ no nosso campeonato” disse Armindo Araújo.

“Eu acho que agora temos jovens pilotos que estão a ganhar nas duas rodas motrizes, têm idade para evoluir, era nesses que deviam estar agora na calha para lutar comigo para ganhar velocidade e testar as suas condições para estar nos Rally2.

Isto é apenas a minha opinião, eu acho que nós e a federação devíamos tentar proteger um bocadinho mais quem investe aqui em Portugal, e quem investe aqui há muito tempo, e quem vai estar aqui para investir nos próximos anos. Porque estes projetos são para ganhar no momento e não vão criar raízes nenhumas no campeonato português”, explica Armindo Araújo.

“Temos ainda a questão regulamentar”, relembra o piloto, referindo-se à questão dos estrangeiros não poderem ser Campeões de Portugal de Ralis, nem de qualquer outra modalidade individual, acrescente-se: “Não está em cima da mesa, não se tem falado disso, no início do ano, o parecer que a federação teve é que o Kris Meeke não poderia ser campeão nacional e não poderia ser vencedor do campeonato, agora vamos ficar à espera de alguma coisa que poderá sair em termos de regulamentos.

Não sabemos o que irá ser, e eu cá estarei para ficar a conhecer as decisões da entidade superior”, disse Armindo Araújo, referindo-se a uma clarificação por parte da federação, de qual é a realidade com que todos temos que contar para a prova que tudo vai decidir, o Rali Vidreiro.

Se o Campeão for Armindo Araújo, não há problema. É português.

Se for Kris Meeke a terminar a competição com mais pontos, como é?

Campeão de Portugal de Ralis não pode ser. Poderá ser “vencedor do campeonato”? Não sabemos.

Mas vamos saber. Temos de saber antes do Rali Vidreiro.

Esperamos não ter de dizer somente “foi o piloto que terminou com mais pontos”

Quanto à questão da luta pelo título, Armindo Araújo é lacónico: “não está nas minhas mãos ser campeão porque o Kris Meeke pode ficar atrás de mim e ser campeão – se houver campeão, porque segundo sei, o que me foi dito até ao dia de hoje é que não pode ser campeão, nem vencedor do campeonato. Infelizmente pode dar-se o caso de Portugal não ter um Campeão de Portugal de Ralis este ano.

Lá está, para o nosso desporto, que tanto lutamos por ele, podemos não ter campeão nacional.

Acho que é um tiro no pé, mas isso não me diz respeito.

Agora, da minha parte vou dar o meu melhor, para tentar um bom resultado na Marinha Grande, e tentar lutar pela vitória e no fim fazem-se as contas, as probabilidades estão mais para o lado dele, mas só no fim é que fazemos as contas…”, disse Armindo Araújo.