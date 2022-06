CPR: Armindo Araújo vence Rali Castelo Branco | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram o Rali de Castelo Branco e tornaram-se os primeiros ‘repetentes’ do ano, já que são a primeira dupla a vencer pela segunda vez este ano.

O campeonato já lhes ‘sorria’ muito, e com este resultado sorri ainda mais, permitindo uma boa almofada de conforto pontual para o que falta do CPR 2022, três provas, Madeira, Alto Tâmega e Vidreiro.

A dupla da The Racing Factory foi para a frente do rali na segunda especial e nunca mais de lá saiu.

No 1º dia, foi ganhando tempo aos mais diretos adversários, mas as margens nunca foram grandes, tendo chegado ao fim do dia de sábado, 2.2s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), depois destes terem feito um forcing final nas super especiais que fecharam o dia de sábado, ao passarem a diferença de 7.4s para 2.2s,, mas logo na primeira especial da manhã de domingo, Magalhães perdeu 40 segundos e com isso desceu várias posições, ‘entregando’ a vitória a Armindo Araújo, que a partir daí se limitou a gerir a margem que tinha face a José Pedro Fontes, até ao fim.



Um rali quase perfeito para a dupla da The Racing Factory, que teve nesta prova, como se esperava, muita luta da ‘oposição’, mas que soube sempre contrariar, numa metendo uma roda fora do sítio, levando o seu ‘barco’ a bom porto. Com este triunfo, tem uma boa ‘nesga’ da porta do título aberta, mas a verdade é que ainda faltam três provas e muita coisa pode ainda acontecer.

José Pedro Fontes, /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) terminaram o Rali de Castelo Branco na segunda posição, tendo feito o seu melhor rali em algum tempo. Sendo certo que as provas de alcatrão são muito mais a “seu jeito”, a dupla da Sports & You foi a primeira líder do rali, mas apesar de terem feito o melhor rali do ano, não chegou, pois aqui e ali foram cedendo segundos que acumulados, já não permitiram a recuperação no derradeiro dia. E bem tentaram, pois tal como tinha sucedido no primeiro dia, também venceram a primeira especial de domingo, mas já não tiveram tempo para recuperar muito mais. Depois de vários quartos lugares, o melhor resultado do ano, o segundo.

Mais um pódio para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) na linha do que têm vindo a conseguir nos pisos de terra, só que aí os resultados já saem de forma natural, enquanto no asfalto o piloto ainda tem um caminho pela frente para se bater de igual para igual com os seus principais adversários, mas nesta prova já se notou diferenças. Este ano, Miguel Correia já está a andar bem melhor no asfalto, e nesta prova, estando perto da frente, a 6.7s segundos do pódio, e de José Pedro Fontes, à entrada das últimas quatro especiais, o que mostra bem a evolução do piloto no alcatrão. Claramente mais perto das lutas mais à frente.

Boa prova fizeram também Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2). Uma grande luta ao segundo com Miguel Correia como os melhores “dos outros”, luta essa que perdeu por pouco. Andaram no sobe e desce na luta pelo 5º lugar, luta essa que se tornou pelo pódio na manhã de domingo, mas Miguel Correia foi mais forte, embora tenha ficado muito perto do pódio. Já com o seu novo Hyundai tinha dado bons sinais nas provas de terra e agora no asfalto mostrou que se está a entender muito bem com o carro. E ainda bem, pois faz falta andar nas lutas mais à frente.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foram quintos, numa prova que mereciam muito mais. Foi pena o azar que tiveram na manhã de domingo, depois de no dia anterior terem recuperado a diferença para os líderes, de 7.4s para 2.2s, aproveitando a mistura mais macia de pneus que tinham no seu Hyundai, mas os ralis são assim mesmo e a sua luta acabou quando perdeu 40 segundos na PE9, caindo várias posições. Seja como for, isso não apaga a exibição que fizeram, e fica a certeza que os vamos ver lutar por vitórias nas próximas provas, e muito provavelmente, vencer. Em Castelo Branco, foi pena a luta não ter ido até ao fim, já que teria sido épica. Mas os ralis são assim mesmo…

Inglório sexto lugar para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2). É muito azar soltar-se uma braçadeira do intercooler antes do arranque para a PE1. O motor ficou sem potência e a perda de tempo foi inevitável, ficando logo ali estrado todo e qualquer eventual bom resultado. Depois da vitória no Rali de Portugal, pensava-se que a malapata já tinha largado a dupla, mas é muito azar para um ano só.

Depois disso, trabalharam já para o futuro, rodaram experimentaram, aprenderam, testaram, e isso agora pode dar frutos nas próximas provas. Como se já não chegasse o azar, bateram no último troço…

Mais info quando possível, informação relativa aos restantes concorrentes, mais tarde.

