CPR, Armindo Araújo: “vamos ver o que dá no final, mas as probabilidades não jogam a meu favor”

Armindo Araújo chegou ao reagrupamento de Pombal na liderança da prova, com 6.6s de avanço para José Pedro Fontes e para já as coisas estão a correr a contento dos seus objetivos: “Hoje acertámos nas escolhas de pneus, as escolhas hoje foram bastante calmas da parte da manhã, dois troços difíceis, é muito fácil cometer erros, mas nós fizemos uma boa gestão.

Ontem correu-nos mal, hoje está a correr-nos bem, mas continuo a dizer o mesmo, ainda falta muito rali, muita coisa pode ainda acontecer, em todos os parques, vai haver uma grande incógnita do que pode ser a melhor escolha de pneus, e com isso tudo se pode alterar muito rapidamente” disse Armindo Araújo que continua convicto que não será fácil chegar ao título, mas por outro lado, vai continuar a lutar até ao fim: “é bom poder lutar pelo título até ao fim, mas não estou muito expectante, quanto ao poder ser Campeão, as probabilidades são muito baixas, não gosto de estar iludido, face a uma coisa que é muito difícil de acontecer, cá estarei para festejar se isso se tornar possível, mas estou a fazer a corrida sem pensar nisso, a corrida pela corrida, e vamos ver o que dá no final, mas as probabilidades não jogam a meu favor”