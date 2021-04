CPR, Armindo Araújo: “Vamos lutar pela vitória”

Seis meses após terem vencido o Rali Terras d’Aboboreira, naquela que veio a ser a derradeira prova de 2020, a dupla do Team Armindo Araújo/The Racing Factory apresenta-se de novo à partida do rali organizado pelo Clube Automóvel de Amarante para, desta vez, iniciar a temporada 2021 do Campeonato de Portugal de Ralis.

Após a participação no Rali de Vieira do Minho, e de um último teste realizado há dias na zona de Baião, Armindo Araújo parte para a primeira prova do calendário com elevadas expectativas e não esconde que “o principal objetivo é lutar pela vitória e começar o ano da mesma forma como o terminamos, a vencer. Fizemos um rali de preparação e um teste antes de virmos para a Aboboreira, e as indicações que colhemos são muito boas, tanto em piso seco como molhado. Estamos com a motivação em alta e ansiosos por arrancarmos para a primeira especial”. Com uma lista de inscritos recheada de pilotos internacionais, e com todos os potenciais candidatos ao título presentes, o Rali Terras D’Aboboreira será, sem dúvida, uma prova muito disputada e animada.

“Temos um excelente lote de equipas nacionais e internacionais presentes e isso dará sempre um valor acrescido ao CPR. O nosso foco é sempre o campeonato, mas obviamente que vamos lutar por sermos os mais rápidos da geral, sem nunca comprometer o objetivo principal”, concluiu Armindo Araújo.

Com sete especiais de classificação, divididas em duas etapas, o rali de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis 2021 tem o seu começo marcado para amanhã, sexta feira, com a disputada a Qualifying Stage, seguindo-se da parte da tarde, dupla passagem pela classificativa Amarante Natureza Criativa. As restantes cinco especiais, irão disputar-se no sábado.