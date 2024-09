CPR, Armindo Araújo “vamos lutar até ao final, mas a missão ficou ainda mais difícil”

O Rali Vidreiro, última prova do calendário 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis vai para a estrada entre 11 e 12 de outubro.

Demos tudo até aqui, estávamos a ter uma luta bem interessante com o Meeke e acreditávamos que podíamos levar a discussão da vitória até ao último troço. Não foi possível, andar a este ritmo os riscos são mais elevados e infelizmente não conseguimos sair de Chaves com o resultado que pretendíamos. Vamos para o Vidreiro determinados em lutar até ao final, ainda que saibamos que a missão ficou agora ainda mais difícil”, afirmou o piloto de Santo Tirso.

Armindo Araújo e Luís Ramalho não conseguiram o desfecho que desejavam à partida do Rali da Água/Transibérico, pois foram obrigados a abandonar na sexta especial da prova organizada pelo CAMI. Ainda assim, e apesar da desistência, a dupla do Skoda Fabia RS parte para o derradeiro rali da temporada com hipóteses de lutar pelo título absoluto.

