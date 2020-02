CPR, Armindo Araújo: “Vamos à procura de vencer este rali”

Armindo Araújo e Luís Ramalho concluíram os preparativos para a sua estreia com o Skoda Fabia R5 Evo, na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis 2020. Depois dos testes de pré-temporada, que teve como grande objetivo a sua adaptação ao novo carro e equipa, Armindo Araújo chega a Fafe com uma enorme vontade de começar o ano a vencer. “Estou muito satisfeito com as sensações que o Skoda Fabia R5 Evo me transmitiu e com o todo o trabalho que a The Racing Factory realizou na preparação da primeira prova do ano”, começou por dizer o piloto de Santo Tirso.

Sabendo da qualidade do pelotão que estará à partida do Ralis Serras de Fafe e Felgueiras, o penta campeão nacional não esconde que tem o seu foco direccionado para alcançar a vitória. “Sabemos que os nossos adversários estarão muito fortes, mas vamos claramente à procura de vencer este rali e começar o ano com o maior número de pontos possíveis”, disse ainda Armindo Araújo.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras tem início amanhã, sexta-feir, com duas passagens pelo troço de Aboim/Monte e a habitual Fafe Street Stage No sábado será disputada dupla passagem por Montim, Seixoso e Santa Quitéria na parte da manhã, seguindo-se Lameirinha e Luilhas/Guilhofrei igualmente por duas vezes. No total serão 132,95 os quilómetros disputados ao cronometro.