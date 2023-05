CPR: Armindo Araújo terá nova máquina em breve | AutoSport

Depois do grande susto no arranque da época, as boas notícias começam a surgir para Armindo Araújo e para a The Racing Factory. Depois da boa recuperação de Araújo e de Luís Ramalho, que já participaram no rali Terras D´Aboboreira no fim de semana passado, está agora prevista para esta próxima sexta-feira (5 de maio) a chegada a Portugal do novo Skoda Fabia RS Rally2, a última versão do carro do construtor checo.

“Não vamos estreá-lo no Rally de Portugal, com toda a certeza, por falta de tempo para testes, mas é certo que o utilizaremos em toda a temporada de asfalto”, garantiu Aloísio Monteiro. A estreia da nova máquina deverá acontecer em Castelo Branco (30 junho/1 julho) e depois as restantes provas em piso de asfalto (Madeira, Alto Tâmega e Vidreiro).

Do lado da ARC, ainda se espera pelo novo carro para Miguel Correia, que não tem ainda data de entrega.