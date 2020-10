CPR, Armindo Araújo: “Resultado desta prova terá grande influência”

O Rali Terras D’Aboboreira marca o regresso do Campeonato de Portugal de Ralis aos pisos de terra, naquele que será o segundo, e último, medir de forças do pelotão neste tipo de terreno. Armindo Araújo e Luís Ramalho foram os dominadores em Fafe, e esperam voltar, agora na prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, a bater toda a concorrência.

A dupla do Skoda Fabia R5 Evo parte para o penúltimo rali do ano com total confiança e motivação para lutar pela vitória, consciente que “o campeonato entra na sua fase decisiva e o resultado desta prova terá grande influência no desfecho da classificação final. O nosso grande objetivo é voltar a conquistar o título absoluto e tudo faremos para o conseguirmos”, começa por dizer Armindo Araújo.





Com o desfecho antecipado do Rali Vidreiro e com a reduzida pontuação atribuída a todos os pilotos, são agora 76 o número máximo de pontos possíveis nas duas provas em disputa. Pontos suficiente para permitir, à dupla do Team Armindo Araújo/The Racing Factory,recuperar a pequena diferença que a separa da primeira posição do campeonato.



“A conquista do campeonato depende exclusivamente de nós e estamos focados nisso mesmo. Queremos recuperar a liderança e vamos tentar fazê-lo já nesta prova. Estivemos muito fortes na única prova disputada em pisos de terra e vamos tentar demonstrar o mesmo neste rali. Sabemos que os nossos adversários também se prepararam muito bem, mas queremos vencer em Amarante e, por isso, a ordem é atacar”, afirma o piloto tirsense.