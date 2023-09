CPR, Armindo Araújo: “queremos resultado positivo sem pensarmos muito nas contas finais” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis está de regresso com a realização do Rali da Água/Transibérico Eurocidade Chaves/Verin, antepenúltima prova da temporada 2023 que entra agora na sua fase decisiva. Cada vez mais entrosados com o novo Skoda Fabia Rally 2, Armindo Araújo e Luís Ramalho chegam à prova organizada pelo CAMI muito motivados e confiantes em conseguir mais um bom resultado este ano.

Depois do início de época azarado, que os impediu de somarem pontos nas duas primeiras provas, os campeões nacionais somaram bons resultados desde o regresso e isso permite-lhes estar ainda matematicamente dentro da discussão do título, um facto que traz ainda mais motivação à equipa: “Chegamos a Chaves numa posição interessante no campeonato tendo em conta tudo aquilo que passamos no arranque da temporada.

Temos conseguido resultados muito positivos desde o regresso e queremos continuar nesse registo sem pensarmos muito nas contas finais. Em todas as provas partimos com o foco de lutar por terminar na melhor posição possível e assim será também neste rali. O que conseguirmos no final do campeonato será claramente positivo”, afirma Armindo Araújo.

A penúltima prova do CPR será disputada entre dos dias 15 e 16, com a primeira etapa a ser realizada na próxima sexta-feira e terá três provas especiais de classificação. No sábado estão reservadas mais sete classificativas, com duas delas a serem percorridas em território espanhol.