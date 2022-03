CPR, Armindo Araújo quer “começar a época com o pé direito” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho estão a poucos dias de iniciar a temporada de 2022 do Campeonato de Portugal de Ralis e preparados para o arranque do Rali Serras de Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas, a prova de abertura do calendário nacional, elegível também para o Campeonato Europeu de Ralis.

Após os testes de pré-temporada, a dupla do Škoda Fabia Rally 2, encontra-se muito motivada para o regresso à competição e confiante em começar da melhor forma o CPR de 2022. “Estamos quase a iniciar um novo campeonato e preparados para voltar a lutar pelas vitórias e pela conquista do título absoluto esta temporada. Fizemos dois testes de preparação para esta prova e estamos confiantes em começar o ano com um bom resultado”, começa por dizer Armindo Araújo.

Numa prova que terá duas etapas, mas que apenas contará a primeira para o Campeonato de Portugal de Ralis, o piloto de Santo Tirso tem bem delineada a estratégia para o rali organizado pela Demoporto. “Este ano, à imagem do que acontece em outros ralis internacionais, apenas a primeira etapa será pontuável para o CPR. Teremos, por isso, que centrar em primeiro lugar as nossas atenções para essa luta e dividirmos em duas partes distintas esta prova.

O nosso principal objetivo é conseguir o maior número de pontos possíveis para as contas nacionais e é esse o grande foco. Sabemos que os nossos adversários estarão igualmente fortes, mas esperamos terminar o dia de sábado com uma vitória”, afirma o hexacampeão nacional.

Pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis, o Rali Serras de Fafe contará ainda com a etapa de domingo, e para o líder do Team Armindo Araújo/The Racing Factory, este é, sem dúvida, um tónico extra para o arranque de mais uma temporada. “No ano passado terminamos no pódio do Europeu e queremos obviamente repetir um bom resultado ao nível do ERC. Depois de alcançarmos a nossa primeira meta, podemos, na segunda etapa, medir forças em termos de classificação geral sabendo, de antemão, que uma boa classificação poderá, de alguma forma, estar condicionada pela estratégia que teremos de usar no primeiro dia. Uma coisa temos a certeza. Vamos para este rali com fortes ambições e na máxima força”, conclui Armindo Araújo.

O Rali Serras de Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas terá início na tarde de sexta-feira com a disputa dos treinos livres e qualificação, que antecedem a Super Especial marcada para o centro de cidade de Fafe, prevista para as 21h08m. No dia de sábado dupla passagem por Boticas (15,05 km); Cabeceiras de Basto (10,84 km); Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km), formam a estrutura da 1ª Etapa, estando reservadas para domingo, duas incursões às classificativas de Montim (8,73 km); Seixoso (9,97 km); Sta Quitéria (9,18 km) e Lameirinha (14,83 km).