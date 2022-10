CPR, Armindo Araújo: “prova excelente para festejarmos a conquista do título” | AutoSport

O Rali Vidreiro/Centro de Portugal/Marinha Grande encerra a temporada 2022 do Campeonato de Portugal de Ralis, na qual, Armindo Araújo e Luís Ramalho já conquistaram o título de campeões absolutos. Por isso, e sem precisar de qualquer resultado para as contas finais, a dupla do Skoda Fabia Rally 2 parte para a última prova do ano em clima de festa, mas determinada em discutir, como até aqui, a vitória.

Para Armindo Araújo, “o Rali Vidreiro é uma das provas mais míticas do calendário do CPR e, por isso, uma prova excelente para festejarmos a conquista do título. Ainda assim, e mesmo sem precisarmos de conquistar qualquer ponto, para as contas finais, preparámos e encarámos este rali como todos os restantes e queremos lutar pela vitória. É dessa forma que entrámos em todas as provas e aqui não será diferente. Queremos terminar o ano da melhor forma e dar à nossa equipa mais um excelente resultado”, disse.

Num rali que apresenta algumas novidades na sua estrutura, dada a introdução de novas especiais de classificação, a Marinha Grande continua a ser o centro nevrálgico de uma prova que contará com duas etapas, a disputar entre amanhã (sexta-feira) e sábado. No primeiro dia, e após os treinos livres e qualificação, está reservada uma passagem pela classificativa de São Pedro de Moel e uma Super Especial no centro de cidade, disputando-se as restantes sete especiais no sábado.