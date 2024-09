CPR, Armindo Araújo: primeiro ‘match point’ do título é no Rali da Água

Tendo em conta como estão as contas do Campeonato de Portugal de Ralis, há a possibilidade de Armindo Araújo sair do Rali da Água virtualmente Campeão de Portugal de Ralis, mas para que isso suceda, os números têm de lhe ser altamente favoráveis.

Depois de duas vitórias consecutivas – Castelo Branco e Madeira – Armindo Araújo chega ao Rali da Água/Transibérico na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis e parte para a penúltima prova do calendário como um dos dois pilotos com possibilidade de conquistar o título absoluto de 2024.

De olhos postos na luta pela vitória, o piloto de Santo Tirso encara a prova organizada pelo CAMI com grande otimismo e a determinação que lhe é característica. “Chegamos a Chaves com duas vitórias consecutivas, e isso obviamente traz a toda a equipa uma motivação adicional para lutarmos por vencer novamente. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas vamos fazer tudo para que possamos alcançar mais um bom resultado. Estamos muito confiantes”.

Com vários cenários possíveis no que toca a pontuações para a decisão do título de pilotos – Luís Ramalho já garantiu no Rali Vinho da Madeira o de navegadores – Armindo Araújo assume que “neste momento as contas do campeonato não são o foco da equipa, mas, logicamente, conhecemos todas as possibilidades matemáticas existentes na discussão do título. Estamos na frente da classificação e é nessa posição que queremos permanecer até final. Esse é, portanto, o nosso grande objetivo à partida deste rali”.

O Rali da Água/Transibérico terá nove especiais de classificação divididas por duas etapas. A primeira, a disputar-se na sexta feira, é composta por uma passagem nas classificativas Transibérico; Termas de Chaves e Alto Tâmega, totalizando 27,77 quilómetros cronometrados. As restantes seis especiais – dupla visita por Eurocidade; Verin e Chaves – serão percorridas no dia de sábado que terminará com uma classificativa espetáculo – Rota Termal – no centro da cidade de Chaves, mas não contará para a classificação final da prova.