CPR, Armindo Araújo: “precisamos de uma fase de readaptação, temos margem para evoluir” (áudio) | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram a primeira etapa do Rali Terras D’Aboboreira na quinta posição entre os concorrentes do Campeonato de Portugal Ralis e mostraram um andamento muito positivo na prova que marca o regresso à competição. Com apenas três especiais disputadas no dia de hoje, e uma luta muito acesa pela segunda posição, a dupla do Skoda Fabia Rally 2 regressou a Amarante muito satisfeita com a prestação realizada nesta primeira etapa. “Desde a primeira passagem dos treinos livres até à derradeira classificativa de hoje sentimos que fomos aumentando o nosso ritmo e conseguimos terminar a etapa junto do lote de pilotos que discutem os primeiros lugares e isso deixa-nos muito contentes”, começou por dizer Armindo Araújo.

Neste regresso à competição, os campeões nacionais tiveram ótimas sensações em termos físicos, mas procuram ainda voltar ao nível competitivo que se encontravam antes do acidente do Rali Serras Serras de Fafe. “Fisicamente sentimo-nos bem e não sentimos nenhum problema com isso. Nesta fase temos de aproveitar todos os troços e quilómetros para aumentar os nossos níveis de confiança e isso permitirá sermos cada vez mais rápidos. É um processo que julgo ser natural neste momento e é com esse foco que vamos partir para a etapa de hoje”, disse ainda o piloto de Santo Tirso.