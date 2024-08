CPR, Armindo Araújo ou Kris Meeke: as contas do título…

O Campeonato de Portugal de Ralis ruma às duas últimas provas do calendário, o Rali da Água e o Rali vidreiro completamente em aberto no que à luta pelo título diz respeito e neste momento só Armindo Araújo e Kris Meeke podem triunfar na competição…

Ao contrário da temporada passada em que chegaram quatro pilotos com hipóteses reais de ser campeões, este ano a duas provas do fim só há dois, e mesmo assim, derivado do que sucedeu no Rali da Madeira, pois até aí tudo se preparava para que Meeke se aproximasse ainda mais da conquista ‘numérica’ do título.

Agora, no Rali da Água, em Chaves, se Armindo Araújo ou Kris Meeke vencerem, e somarem pontos máximos da Power Stage, e o seu adversário direto na luta pelo título (já só ambos podem chegar ao título) desistirem, o campeonato resolve-se sempre no Rali Vidreiro, pois a margem pontual ajustada com a retirada do pior resultado de ambos deixa as coisas em aberto em termos matemáticos.

Neste momento, faltam duas provas e a margem ‘real’ entre os dois homens da frente é, na verdade favorável a Kris Meeke, pois apesar de Armindo Araújo liderar o campeonato, tem como pior resultado 18 pontos, já Kris Meeke somou duas vezes 10 pontos, em Castelo Branco e na Madeira, e um deles é para atirar fora. Portanto, Kris Meeke tem um ponto ‘real’ de avanço para Armindo Araújo.

Mas isso são os números que existem neste momento, mas não são finais, pois o resultado a atirar fora não pode ser visto agora, mas somente no fim do ano, pois faltam duas provas e se Armindo Araújo ou Kris Meeke fizerem um resultado abaixo do pior que têm agora (18 pontos Armindo, 10 pontos Meeke) é esse que atiram fora.

Se Kris Meeke vencer em Chaves e somar três pontos da Power Stage e Armindo for segundo e somar dois, ambos vão para a última prova separados por um ponto com Armindo na frente do campeonato

mas na realidade Meeke teria sete pontos de avanço porque atiraria fora 18 pontos face aos 10 de Araújo.

Claro que nada garante que seja um destes dois pilotos a vencer em Chaves e o outro a ficar em segundo, pois há outros pilotos rápidos com a possibilidade de baralhar as contas e o resultado de Meeke na Madeira fruto do seu problema logo na superespecial só veio abrir uma janela de oportunidade a Armindo Araújo na luta pelo título que até ao Rali da Madeira estava completamente alinhavado para o piloto do Team Hyundai Portugal.

Resumindo, o campeonato só se decide no Rali Vidreiro. Das duas rodas motrizes falaremos noutro artigo.