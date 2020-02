Armindo Araújo mostra-se confiante para o primeiro rali do ano e não esconde a vontade de entrar a vencer: “Vamos iniciar em Fafe um novo projecto, com um novo carro e equipa. Ainda teremos um teste de preparação, antes do rali, mas estamos muito optimistas e confiantes para começar a temporada com um bom resultado. Queremos estar na discussão pela vitória”, admitiu.