CPR, Armindo Araújo: “Não foi claramente o resultado que procurávamos” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho não saíram de Castelo Branco com o resultado que pretendiam, após um rali disputado à décima de segundo, mas que ficou marcado pelo tempo perdido na segunda passagem pela Super Especial Reconquista disputada na sexta-feira. A dupla do Skoda Fabia RS Rally 2 terminou a prova albicastrense no quinto posto da geral, ainda que a menos de dez segundos da segunda posição.

Numa segunda etapa onde conseguiram, durante todas as especiais, estar na luta direta com as duplas portuguesas, os campeões nacionais acabaram por não conseguir recuperar posições durante o dia de hoje, mas mostraram que estão bem competitivos nesta fase, onde ainda procuram o conhecimento absoluto do novo carro. “Não foi claramente o resultado que procurávamos e sentimos que o pião de ontem se mostrou decisivo para o desfecho do nosso rali. É verdade que conseguimos rodar sempre nos tempos do grupo da frente, mas falta-nos ainda aumentar ligeiramente os nossos níveis de confiança neste Skoda para podermos atacar e fazer a diferença. Numa prova onde quatro equipas discutiram os troços à décima de segundo ficamos satisfeitos por conseguirmos andar a este nível, mas queríamos terminar bem mais à frente e isso não aconteceu. Saímos daqui com um sabor agridoce”, disse Armindo Araújo no final.