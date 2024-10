CPR, Armindo Araújo: “muito satisfeitos com tudo aquilo que fizemos durante o ano”

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram a época com o terceiro triunfo em oito provas e levaram a luta pelo campeonato até ao derradeiro metro da PowerStage, no que foi o culminar de uma época que estará certamente entre as suas melhores de sempre.

Nos últimos anos, entre os três campeonatos que venceu depois do regresso em 2018 teve momentos muito altos, mas também outros em que podia ter feito bem melhor. Já esta época, defrontando um dos grandes pilotos que passaram pelo WRC, Kris Meeke, foi o único que várias vezes ‘apertou’ o irlandês, ao ponto de lutarem até ao último metro, deixando o restante contingente luso ‘a milhas’. Luís Ramalho já tinha garantido na Madeira o título de navegadores e a dupla do Skoda Fabia RS Rally 2 terminou a prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande com o terceiro triunfo do ano: “Terminamos a temporada com mais uma vitória, a terceira em quatro possíveis em pisos de asfalto e estamos muito satisfeitos com tudo aquilo que fizemos durante todo o ano. Desde a primeira prova que lideramos o pelotão das equipas portuguesas e depois do Rali da Madeira nenhuma outra dupla conseguiria ultrapassar-nos na classificação. Subir ao pódio na primeira posição em Alcobaça teve um sabor muito especial para toda a equipa e foi um prémio inteiramente merecido. Estamos apenas tristes por este ano não termos um campeão nacional de ralis”, disse Armindo Araújo no final.