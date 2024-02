CPR, Armindo Araújo: “mesmo objetivo de sempre, tentar chegar às vitórias” | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) estão de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis, reforçando a ambição de chegar a novo título. Vão lutar pelas vitórias, voltam a duplicar as participações, no CPR e CPTT, categoria T3, de novo com a Santag Racing, e os objetivos são somar mais títulos à longa lista que já possuem. Depois de três títulos em seis anos, após o regresso aos ralis, com o Skoda Fabia RS Rally2 agora também já nos pisos de terra, e está pronto para o Rali Serras de Fafe: “encararmos as oito provas do calendário com o mesmo objetivo de sempre, tentar chegar às vitórias. É dessa forma que olhamos para cada rali e o nosso foco não poderia ser diferente”, disse. Já testaram o carro, tiveram a presença de um engenheiro da Skoda, pelo que está tudo pronto para ir à luta e se possível ‘corrigir’ do azar do ano passado – o grande susto que foi o acidente de Boticas – e vencer. O Campeonato de Portugal de Ralis, terá o seu início a 23 de fevereiro, depois de amanhã, sexta-feira, com a disputa do habitual Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto.