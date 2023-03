CPR, Armindo Araújo: “Lutar pelas vitórias em todas as provas e pela conquista do título” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho iniciam hoje a temporada de 2023 do Campeonato de Portugal de Ralis e estão preparados para o arranque do Rali Serras de Fafe, a prova de abertura do calendário nacional, também pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis.

Detentores do título nacional absoluto, a dupla do Skoda Fabia Rally 2 Evo parte para a nova temporada com a mesma ambição de sempre. “Estamos quase a iniciar um novo campeonato e chegamos a Fafe com o mesmo objetivo de sempre. Lutar pelas vitórias em todas as provas e pela conquista do título é o nosso foco e é para isso que trabalhamos”, começa por dizer Armindo Araújo.

Com a previsão meteorológica a apontar para condições climatéricas adversas, o rali organizado pelo Demoporto espera-se bastante exigente a todos os níveis. “É expectável que, mais uma vez, o arranque da temporada seja feito debaixo de chuva e isso trará maiores dificuldades para todos. Preparamo-nos para todo o tipo de possibilidades e sejam elas quais forem, vamos dar o máximo para começarmos o ano com um bom resultado”, acrescenta o campeão nacional.

Inserido no Campeonato Europeu de Ralis, o Rali Serras de Fafe volta a apresentar uma lista de inscritos de excelente nível e lote de candidatos ao triunfo em grande número. Para Armindo Araújo, “o principal objetivo nesta prova é conseguir um bom resultado para as contas do CPR e vamos centrar as nossas atenções para isso. É sempre bom lutarmos com pilotos que participam regularmente tanto no ERC como no WRC, e estão aqui vários, mas não podemos entrar em lutas que possam comprometer o nosso resultado em termos nacionais. Partimos para este rali com este compromisso, mas em termos absolutos queremos obviamente um bom resultado final”, concluiu.

O Rali Serras de Fafe terá início na tarde de sexta-feira com a disputa dos treinos livres e qualificação, que antecedem a Super Especial marcada para o centro de cidade de Fafe, prevista para as 21h05m. No dia de sábado dupla passagem por Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km); Boticas/Sr Monte (15,05 km); Cabeceiras de Basto (10,84 km); Vieira do Minho (11,76 km) formam a estrutura da 1ª Etapa. No domingo, duas incursões às classificativas de Luílhas (8,09 km); Seixoso (9,97 km); Sta Quitéria (9,18 km) e Lameirinha (14,90 km) completam o itinerário da prova de abertura do Campeonato de Portugal e Europeu de Ralis.