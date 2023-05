CPR, Armindo Araújo: “grande trunfo foi gerir de forma eficaz o equilíbrio entre a rapidez e evitar problemas” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o primeiro dia do Rali de Portugal com uma excelente vitória para o Campeonato de Portugal de Ralis, a primeira de 2023, um resultado que permite à dupla campeã nacional, encurtar a distância pontual para as primeiras posições da classificação do campeonato.

Com cento e trinta quilómetros extremamente exigentes com a consciência de que os pisos da zona centro de Portugal implicavam uma toada cautelosa e inteligente, a dupla do Skoda Fabia Rally 2 esteve estrategicamente num grande nível e conseguiu assegurar o grande objetivo para esta prova. “Foi um dia muito difícil para todos mas penso que o nosso grande trunfo foi gerir de forma eficaz o equilíbrio entre a rapidez e a tentativa de evitar problemas e furos. Defendemo-nos bem nas zonas mais complicadas e atacamos nos momentos certos e isso deu-nos uma vitória muito saborosa. Estamos extremamente satisfeitos por termos regressado às vitórias no CPR depois do início de temporada azarado que tivemos. Foi um dia em cheio e estamos extremamente felizes”, começou por dizer o piloto de Santo Tirso na chegada à Exponor.

Para além da vitória para o CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram a primeira etapa como melhor dupla portuguesa, resultado que pretendem manter até final. “Conseguimos o nosso primeiro objetivo e vamos continuar o rali com o intuito de chegar ao pódio em Matosinhos na frente de todos dos portugueses. Temos ainda muitos quilómetros pela frente e a partir de agora esse será o nosso foco”, disse ainda Armindo Araújo.

A segunda etapa do Rali de Portugal terá uma dupla passagem pelas especiais de Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, com a Super Especial de Lousada a fechar um dia com quase cerca de cento e cinquenta quilómetros cronometrados.