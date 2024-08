CPR, Armindo Araújo: “Fizemos uma das melhores etapas no Rali da Madeira”

Armindo Araújo e Luís Ramalho dominaram o primeiro dia da prova do CPR inserida no Rali da Madeira, ao venceram todas as oitos especiais de classificação disputadas ontem e hoje na prova insular.

Desde a especial de abertura, realizada na tarde de ontem na Avenida do Mar, a dupla do Fabia RS Rally2, impos um ritmo muito forte, e durante as especiais de hoje manteve a mesma toada, terminando o dia na liderança do CPR e no segundo lugar do pódio em termos gerais: “Fizemos uma das melhores etapas no Rali da Madeira e conseguimos além de dominar por completo em termos de CPR, conseguimos andar na luta pelos primeiros lugares e terminamos o dia no terceiro posto da geral na frente inclusive dos pilotos madeirenses. Teria sido um dia perfeito se estivéssemos na liderança do rali, mas a dez segundos do líder e vamos ver como correm as coisas no dia de amanhã. A nossa tática será a mesma de hoje. Andar a fundo”, disse na chegada ao Funchal o piloto de Santo Tirso.

FOTO ZOOM MotorSport