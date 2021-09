CPR, Armindo Araújo: “Faltam três provas e lideramos, o que é ótimo” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o Rali da Água no terceiro lugar, e mantiveram a liderança do CPR, com os mesmos pontos que já traziam. E falta menos uma prova. Dominaram a primeira etapa, mas na segunda não conseguiram imprimir o mesmo ritmo: “Nas especiais da manhã do segundo dia não fomos rápidos o suficiente para mantermos a primeira posição. Perdemos tempo e alguma confiança, que fez com que não conseguíssemos atacar como precisávamos.

Queríamos e trabalhámos muito para conseguirmos sair desta prova com uma margem mais dilatada na liderança. Estivemos na luta pela vitória, mas não conseguimos.

Não era o resultado que queríamos, não conseguimos estar lá. Contudo, nas contas do campeonato mantivemos a liderança e a distância para o segundo classificado, o que acaba por ser positivo. Faltam três provas e lideramos, o que é ótimo. Temos de melhorar algumas coisas, é certo, mas tal pode ser feito de uma forma controlável. Acabamos por adotar uma postura calculista neste rali. Parabéns aos vencedores e nós temos de trabalhar um pouco mais para a próxima prova. Hoje estávamos fora da nossa janela de afinações, não estivemos bem, não fomos rápidos como queríamos, ‘lutámos’ um bocadinho com o Skoda ao contrário do dia de ontem e pagámos por isso. As corridas são assim, mais corridas virão e esperamos ter melhores resultados”, disse Armindo Araújo.