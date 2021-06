CPR: Armindo Araújo estreia Skoda Fabia Rally 2 evo, edição 120 anos | AutoSport

Vai para a estrada, já no próximo fim-de-semana, a primeira prova disputada em pisos de asfalto, do Campeonato de Portugal de Ralis 2021. No Rali de Castelo Branco, a The Racing Factory estará, entre outros, representada pelo Campeão Nacional em título, Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 EVO).

Depois de no Rali de Portugal, Armindo Araújo ter ascendido à liderança do campeonato, a equipa de Santa Maria da Feira encontra-se motivada e preparada para os desafios que se avizinham. “Chegamos ao primeiro rali ‘sprint’ da temporada, a primeira prova em asfalto, numa zona com troços muito rápidos e num rali com características muito especiais.

Nesta prova estaremos representados em todas as frentes, por pilotos capazes de lutar pelos seus objetivos e, enquanto equipa, preparámos-nos para estar ao nível das exigências”, começou por destacar Justino Reis, antes de abordar a chegada do novo Skoda Fabia Rally 2 EVO, edição 120 anos, com que Armindo Araújo disputará a prova albicastrense: “É um carro em tudo igual às versões ditas normais, numa edição especial limitada a 12 unidades que contou com alguns ‘facelifts’ preparados pela marca checa. O Armindo, tal como todos os outros pilotos da nossa equipa, já testou a sua viatura em pisos de asfalto, em testes que correram de forma positiva e que nos dão indicações que vamos estar preparados para esta fase ‘intermédia’ do campeonato.”

O atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis, acredita num bom resultado na prova albicastrense, dando assim seguimento a uma série de duas vitórias consecutivas na prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco. “Chegamos à terceira ronda do CPR na liderança. Mudamos de piso, mas vamos lutar naturalmente pela vitória e por manter a liderança do campeonato. Os testes correram bem, a adaptação ao asfalto também e vamos estrear aqui um carro novo. A moral de toda a equipa está em alta e acreditamos numa boa performance.”