CPR, Armindo Araújo: “estou motivado, quero ser campeão e tudo farei para que seja possível”

Armindo Araújo vai partir em segundo na estrada, assegurou essa posição na qualificação e escolheu essa posição. O troço era muito rápido, as margens foram curtas, mas agora há uma prova complicada pela frente, a primeira de duas em que se decide o título, que no caso do piloto da Skoda pode ficar já resolvido aqui, embora esse seja um cenário possível, mas não muito provável, pois é expectável que tudo se decida apenas na última prova: “tivemos uma boa entrada no free practice, depois no qualifying fizemos segundo, estamos com carro bem afinado, estamos contentes com isso, sabemos que vai ser um rali muito ao sprint, sabemos que vamos andar muito perto uns dos outros, portanto não podemos cometer erros, não furar, não nos atrasarmos” começou por dizer Armindo Araújo que lidera o CPR e está na luta pelo título de campeão nacional: “sinto-me bem, estou motivado, quero ser campeão e tudo farei para que isso seja possível, vamos ter agora dois eventos, aqui no Rali da Água depois o Rali Vidreiro, onde não pode haver falhas, temos de dar o melhor de nós, e alcançar o melhor resultado em cada uma delas”, disse.