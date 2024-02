CPR, Armindo Araújo: “estamos a descobrir coisas novas, penso que estamos com uma boa base” | AutoSport

Armindo Araújo já começou a sua preparação para o Rali Serras de Fafe, primeira prova do CPR 2024, um rali em que vai entrar motivado para fazer esquecer o que se passou no ano passado, num evento que lhe estava a correr bem antes do acidente, pois à sua frente no CPR só tinha Craig Breen, e um bom resultado na prova estava no seu horizonte. Depois veio o acidente que lhe condicionou o resto da época, mas agora, novo ano, começa tudo do zero e as perspetivas são boas. Quanto ao primeiro teste: “o balanço é positivo, foi um dia de bastante quilómetros, testamos desde de manhã, fizemos os primeiros quilómetros com o Skoda Fabia RS Rally2, estamos a descobrir coisas novas, felizmente a Skoda está cá e deu-nos as informações todas para chegarmos aos resultados o mais rápido possível, penso que estamos com uma boa base mas ainda vamos fazer um pequeno teste antes do Rally Serras de Fafe, mas penso que estão a começar bem as coisas em 2024”, disse Armindo Araújo aos microfones da Movielight.