CPR, Armindo Araújo: “em termos de campeonato, foi um resultado importante”

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram em segundo uma prova em que andaram “às aranhas” com as afinações do seu Skoda Fabia R5 evo. Depois do que fez neste mesmo rali há seis meses, dois fatores se juntaram para o desfecho não ser o mesmo. Teodósio esteve bem melhor e Armindo Araújo andou sempre “ao lado” das afinações certas para o carro e com isso nunca teve a confiança necessária para atacar: “Avaliámos mal as circunstâncias deste rali, e nem sequer os pneus escolhemos bem. Andámos sempre ao lado da janela ótima de afinação, algo que decorreu do teste que fizemos. Só percebemos que o caminho era errado na manhã do segundo dia, alterámos, mas não funcionou, pois o conceito base do carro não estava certo. Foi mais um remendo, fomos ao longo do rali fazendo algumas alterações, na tentativa de podermos ser mais fortes, mas andamos sempre atrás do prejuízo. Temos que dar parabéns aos vencedores que, desta feita, foram mais fortes que nós”, começou por dizer.

Numa prova disputada ao segundo, onde cerca de uma dezena de equipas estiveram dentro da luta pela vitória, a dupla do Team Armindo Araújo/The Racing Factory terminou na quinta posição da geral, e foi uma das animadoras do Rali Terras D’Aboboreira. “Desportivamente estivemos sempre com uma distância que nos permitiu pensar em chegar à vitória, quer no CPR como na geral. Gostaríamos de ter saído com outro resultado, mas, em termos de campeonato, foi um resultado importante. Num rali disputa quase à décima de segundo os erros pagam-se caros e temos que pensar agora em estarmos ainda mais competitivos no Rali de Portugal”, disse ainda o campeão nacional.