CPR: Armindo Araújo e Daniel Nunes anunciam hoje os seus projetos

Dois importantes anúncios vão ser hoje feitos. Armindo Araújo/Luís Ramalho e a The Racing Factory anunciam esta noite o projeto de 2021 do campeão de Portugal e título, e 15 minutos depois, Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro anunciam também o seu projeto para 2021, no Facebook da Movielight. Nós por aqui vamos estar, como sempre, atentos. Vai valer a pena…