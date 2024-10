CPR, Armindo Araújo: “dar o nosso melhor, lutar pela vitória”

É uma final, decide um campeonato, em termos das regras que são conhecidas, mas em termos de época, tem sido muito boa para nós, somos efetivamente a melhor dupla portuguesa no campeonato deste ano, conseguimos confirmar essa liderança, dos melhores portugueses já na Madeira, temos agora esta luta com o Kris (Meeke), os regulamentos dizem que pode não haver campeão, mas isso é outra história, quanto ao rali queremos dar o nosso melhor, lutar pela vitória e levar daqui um bom resultado”

Armindo Araújo chega à última prova do ano novamente na luta pelo título e desta feita frente a Kris Meeke, isto depois de uma época em que foi perfeitamente dominador no seio da comitiva lusa: “estamos na luta pelo título, é o nosso grande objetivo, vamos ver o que acontece.

