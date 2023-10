CPR, Armindo Araújo: “dar o máximo de princípio a fim” para revalidar título nacional | AutoSport

A oitava e última prova do Campeonato de Portugal de Ralis está à porta e, após o desfecho do Rallye Vidreiro, serão conhecidos os novos campeões nacionais 2023. Armindo Araújo e Luís Ramalho, os atuais detentores do título, chegam à Marinha Grande como uma das quatro duplas com possibilidades de terminar na primeira posição da classificação, e prometem lutar por esse objetivo até ao derradeiro metro das especiais apresentadas pelo Clube Automóvel da Marinha Grande.

Sendo, à partida, a formação que terá de recuperar mais pontos face às restantes três duplas adversárias nesta luta pelo título, a equipa do Skoda Fabia RS Rally 2 encara a última prova do ano com o mesmo otimismo e confiança apresentada durante uma época que, praticamente, iniciou no Rali Terras D’Aboboreira, após o grave acidente em Fafe e a ausência na prova seguinte disputada no Algarve. “Chegarmos ao Vidreiro e podermos discutir o título absoluto, numa temporada que começou da pior forma possível é, só por si, uma satisfação enorme e um grande orgulho pelo trabalho que conseguimos desenvolver desde o nosso regresso. Sofremos muito, fizemos uma recuperação excelente, começamos a pensar em cada rali como se fosse uma final e os resultados positivos que fomos alcançando trouxe a possibilidade de revalidar a conquista do campeonato. Não será uma tarefa fácil, mas vamos dar o máximo de princípio a fim para tentar consegui-lo. Podemos não ganhar nada, é verdade que sim, mas seja qual for o resultado final, vamos para casa claramente felizes. Se formos campeões será a cereja no topo do bolo”, afirma Armindo Araújo.

Com dois dias de competição, o Rallye Vidreiro terá o seu início com o habitual Qualifying (sexta-feira às 11h00) que determinará a ordem de partida para a 1ª etapa a disputar da parte da tarde (Alcobaça – 16H35 e Super Especial Marinha Grande – 20h00). No Sábado, dupla passagem por Mata Mourisca; Pombal e São Pedro de Moel, completam o figurino do rali organizado pelo Clube Automóvel da Marinha que grande, que terá várias especiais transmitidas em direto no canal Sporttv 4.