CPR, Armindo Araújo: “Continuar a consolidar a liderança para chegar ao grande objetivo que é o título” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram pela segunda vez este ano no Campeonato de Portugal de Ralis e paralelamente somaram a quarta vitória consecutiva no Rali de Castelo Branco. Com este resultado dilata ainda mais as margens no campeonato: “Conseguimos vencer este rali pelo quarto ano consecutivo e chegar à segunda vitória do ano. Foi uma prova bastante difícil, já o sabíamos à partida, mas trabalhamos muito para sairmos daqui com este resultado.

Andámos sempre num ritmo que nos permitiu manter a primeira posição e, como as diferenças foram sempre muito reduzidas em cada especial, nunca tivemos hipóteses de gerir o nosso andamento. Estivemos irrepreensíveis do início ao fim e estamos muito contentes com esta vitória.

Foi um rali muito bom para nós. Acertamos nas afinações. Tivemos uma postura muito correta. Não cometemos erros. Não forçamos, atacamos e marcamos essa diferença. Sabíamos que o 2º dia ia ser difícil, mas foi facilitado com o furo do Bruno (Magalhães). A partir daí entrei em modo de gestão e trouxe o carro até ao final. Conseguimos uma vitória que, creio, foi merecida”, começou por dizer o hexacampeão nacional, que tem agora 24 pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor no campeonato: “Foi muito importante vencer nesta primeira prova em pisos de asfalto e sobretudo conseguirmos aumentar significativamente a vantagem no comando do CPR. Temos agora quase a pontuação de um rali sobre o segundo classificado, o que é uma excelente margem, sem dúvida.

Esta diferença, contudo, não nos fará mudar o foco e vamos para a próxima prova com o objetivo claro de lutar por nova vitória. Queremos continuar a consolidar, em todos os ralis, a liderança para conseguirmos chegar ao grande objetivo que é o título”, disse ainda Armindo Araújo.