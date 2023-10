CPR, Armindo Araújo: “Chegámos à última na luta, mas esta prova foi desastrosa para nós” | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2 evo) não conseguiram o objetivo que traziam à entrada deste rali, uma má escolha de pneus no arranque do segundo dia de prova tirou qualquer hipótese de lutar pela posição que precisavam para pode aspirar chegar ao título. Seja como for, depois do que sucedeu em Fafe, estar duas provas de fora e ainda chegar ao rali decisivo na luta foi muito importante, pelo meio ainda venceram a Taça de Portugal de Ralis e em Portalegre ainda vão discutir o título da categoria T3 do TT, competição que lideram.

FOTOS CAMG/Go Agency