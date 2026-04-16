CPR, Armindo Araújo: “campeonato será muito disputado, nosso objetivo é a conquista do título”

O Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) arranca em 2026 com um enquadramento inédito nos últimos anos: pela primeira vez desde 2023, a temporada começa sem a presença de pilotos com experiência recente no Mundial de Ralis. O plantel é composto exclusivamente por equipas portuguesas, reunindo um conjunto forte de duplas veteranas, agora desafiadas por uma nova geração de jovens pilotos determinada em impor-se.

Face ao historial recente, e não só, Armindo Araújo surge como o principal favorito à conquista do título. Ainda assim, espera-se forte oposição, não apenas por parte dos restantes pilotos mais experientes, mas também dos jovens talentos que prometem animar a luta pelas vitórias ao longo da temporada.

Nesse contexto, Armindo Araújo e Luís Ramalho estão preparados e motivados para o arranque da temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis, que terá início já na próxima sexta-feira, com a realização do Rali Terras d’Aboboreira.

Determinado em lutar pelas vitórias e pelo título absoluto, Armindo Araújo assume que toda a equipa “está a contar os dias para que comece a nova temporada”, revelando ainda uma forte ambição de começar o ano da melhor forma. “Fizemos um grande trabalho de preparação nestes últimos meses e estamos todos confiantes de que vamos para o Rali Terras d’Aboboreira lutar pela vitória”, afirmou.

Num ano marcado por um claro “confronto de gerações”, o piloto do Skoda Fabia RS Rally2, preparado pela The Racing Factory, acredita que “este campeonato será muito disputado e contará com novos pilotos em carros de última geração”. Consciente da competitividade do pelotão, Armindo sublinha que “todos eles chegam com a garra de vencer, assim como os pilotos mais experientes que, tal como eu, têm lutado pelas vitórias nos últimos anos”. Por isso, reforça, “vamos dar sempre o nosso melhor e queremos começar a temporada em alta, sempre a pensar no grande objetivo, que é a conquista do título absoluto”.

O Rali Terras d’Aboboreira é, em 2026, a prova de abertura do CPR e arranca já amanhã com uma sessão de autógrafos, a partir das 18h00, no centro de Amarante. A sexta-feira marca o primeiro dia competitivo, com o Qualifying agendado para as 08h00. As três especiais do dia têm início a partir das 16h00, com destaque para a classificativa-espetáculo disputada nas ruas de Baião.