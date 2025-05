CPR, Armindo Araújo: “bom ritmo, terminámos o dia no pódio do CPR”

Após as três especiais de classificação, disputadas na primeira etapa do Rali Terras D’Aboboreira, Armindo Araújo e Luís Ramalho ocupam a terceira posição do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo, por isso, a melhor dupla nacional na prova pontuável para o European Rally Trophy.

Num dia em que se começaram a marcar as primeiras diferenças entre os candidatos aos primeiros lugares da classificação, Armindo Araújo mostrou-se satisfeito com a sua prestação. “Imprimimos um bom ritmo nas especiais de hoje e conseguimos terminar o dia no pódio e sermos os mais rápidos entre as equipas nacionais. Numa etapa curta e com muitos quilómetros ainda pela frente, não quisemos correr quaisquer riscos e estamos muito confiantes para o dia de amanhã. Estamos a ter uma luta animada pelo pódio e queremos terminar o rali com um bom resultado”, disse no final da etapa o piloto de Santo Tirso.

O Rali Terras D’Aboboreira terá mais sete provas especiais, com uma segunda passagem pela classificativa do Marco e Amarante, uma passagem por Baião e duas por Marão e Aboboreira, a última que será a Power Stage da prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante.