CPR, Armindo Araújo: “As provas desde que possível, devem fazer-se…”

Armindo Araújo virou as contas a seu favor no Rali Terras d’Aboboreira, passando a ser novamente o líder do campeonato. Está, como facilmente se percebe, numa situação mais confortável, mas também ele é de opinião que se for possível, o Rali do Algarve deve fazer-se: “Estamos serenos, temos feito tudo aquilo que é possível fazer, estamos na liderança do campeonato, que era muito importante para nós. Relativamente à próxima prova aguardamos a data que o clube irá propor e pouco mais posso dizer que isto”, começou por dizer Armindo Araújo que não acolhe a eventualidade de só se poder fazer a prova em 2021: “Fazer em 2021 não faz sentido nenhum. Isto foi uma proposta avançada há muitos meses, ainda durante a primeira vaga, que foi negada por toda a gente, passar isto para 2021.

Todos os projetos foram montados com a premissa de se realizarem em 2020, a federação já deu a garantia que não permitirá passar o campeonato para 2021, pois como se sabe isso implica muita coisa, a mudança de patrocinadores de um época para a outra.

Relativamente à organização da prova está na mão da federação, do clube organizador e das entidades competentes, ela se poder realizar ou não.

Em termos de resultados para o campeonato poder ser homologado já ultrapassámos a barreira mínima, portanto da minha parte é esperar que me digam onde é que vou correr e quando, este ano”, disse Armindo Araújo, que destaca o facto dos ralis se terem realizado até aqui: “Houve um acordo entre todos os pilotos e a federação, foram criadas bases de regras para que isto fosse possível. Esse acordo e boa vontade entre todos permitiu que o Campeonato de Portugal de Ralis fosse avançando, com todas as dificuldades que estavam a acontecer, e nós fomo-nos adaptando a tudo.

Foi elaborado um cadernos de encargos sobre as regras, e toda a gente sabe com o que conta. Desde o início que as coisas têm corrido relativamente bem, provas que foram canceladas foram sendo substituídas por outras, fizemos o números mínimo de provas, num campeonato que foi o possível devido a esta pandemia. Quanto ao resto, a minha forma de pensar estando à frente ou atrás é a mesma: as provas desde que possível, devem fazer-se. Se for possível fazermos o rali cá estarei para lutar pelo campeonato.

Se não houver condições para fazer a prova em 2020, temos um campeonato homologado, e retiram-se daí as classificações que vigoram. Seja como for tenho vontade de demonstrar na estrada as coisas, mas todos temos há muito tempo consciência, que este era um cenário que poderia ter acontecido há muito tempo, houve uma grande dificuldade de montar o Rali Terras d’Aboboreira e de se realizar. Nós todos temos que estar cientes que isto não é uma novidade pois temos vivido prova a prova todas estas dificuldades. Da minha parte estou à espera, tenho a equipa à espera, mas obviamente em 2020”, concluiu.