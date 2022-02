CPR, Armindo Araújo apresentou projeto: “lutar pelo sétimo título…” | AutoSport

Armindo Araújo apresentou o projeto da sua temporada de 2022, em que vai correr de novo com o Skoda Fabia Rally2, agora com uma nova decoração, mais ‘agressiva’.

A The Racing Factory continua a ser a equipa técnica, na sua estrutura mantêm-se os nomes já conhecidos, como Justino Reis, Team Manager da The Racing Factory, que gere o apoio que a equipa dá a Armindo Araújo: “é a continuidade do privilégio de trabalhar com o Armindo Araújo, estamos focados em encarar 2022 com a mesma garra de 2020 e 2021, e com o objetivo muito claro de vitória e reconquista do campeonato”, disse.

O navegador mantém-se Luís Ramalho, com quem Armindo Araújo já foi campeonato em 2018 e 2020: “estamos preparados e cheios de vontade, a vontade que sempre nos norteou, desde que começámos esta parceria, e vamos continuar. Queremos muito ganhar, queremos dar essa felicidade às muitas pessoas que nos apoiam”, disse.

Ao seu lado, no seu núcleo duro, Armindo Araújo tem também os elementos da sua estrutura pessoal, o Miguel Rodrigues (Redes Sociais e Logística), o Nuno Castro (Diretor Desportivo e responsável pela Comunicação), Mário Paulo (Designer), e o Rui Francisco Soares (Conselheiro Técnico): “é esta a estrutura que me vai ajudar a lutar pelo título de 2022 no Campeonato de Portugal de Ralis. Para mim será a tentativa de lutar pelo sétimo título, todos os títulos são muito importantes, e o mais saboroso acaba por ser sempre o próximo”, disse.