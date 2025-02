CPR: Armindo Araújo apresentou projeto desportivo para 2025

Armindo Araújo e o seu navegador, Luís Ramalho, apresentaram oficialmente o projeto desportivo para a temporada de 2025, que promete ser uma das mais emocionantes do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). A dupla do Team Armindo Araújo Racing Factory está pronta para mais um desafio, mantendo-se como uma das principais candidatas ao título.

Um projeto montado com muito trabalho

A temporada contará com oito provas, divididas entre pisos de terra e asfalto, mantendo o formato tradicional do CPR. Segundo Araújo, a preparação tem sido intensa. Não foi fácil encontrar os apoios para fechar o projeto, que agora segue a todo o vapor com vários testes agendados para garantir que a equipa chegue ao início da competição com um alto nível de desempenho.

“Acima de tudo, temos que agradecer aos parceiros. É cada vez é mais difícil montarmos um projeto desta envergadura. Lutamos muito para que isso acontecesse e foi muito duro conseguirmos estar à partida do Campeonato 2025. Mas passada essa fase difícil, agora estamos a trabalhar muito para que desportivamente, tudo corra pelo melhor. As coisas estão no bom caminho, já há testes marcados.

Esta apresentação foi feita na nossa zona de assistência, porque é aqui que quero mostrar a toda a minha equipa que estamos todos juntos, para vencer, para lutar, para trabalhar e aqui que eu vou passar grande parte do meu ano a evoluir no meu Skoda”.

Luís Ramalho também destacou a motivação para mais uma temporada, afirmando que a vontade de vencer se mantém inalterada e, se possível, ainda maior. “Ao longo dos anos, temos conseguido manter um elevado nível competitivo, e este ano não será diferente. Vamos dar tudo para lutar pelo título”, garantiu o navegador.

Um CPR cada vez mais forte, com Armindo pronto a arriscar

O CPR de 2025 promete ser extremamente disputado, com a entrada de novos pilotos e equipas, além de um investimento crescente por parte das marcas. Armindo Araújo reconhece o aumento do nível de competitividade e enaltece o papel que a sua equipa tem desempenhado para elevar a qualidade do campeonato.

“O nosso campeonato é cada vez mais forte. As marcas olham para nosso campeonato como uma boa ferramenta de marketing e, portanto, investem. Sabemos que vai ser um ano extremamente competitivo, muitos pilotos a quererem vencer.

Pelas últimas informações e notícias que têm saído, vamos ter muitos carros de última geração a chegar ao nosso plantel, pilotos internacionais e, portanto, isso vai elevar a fasquia ainda mais. Vai ser um campeonato extremamente competitivo, que nos vai obrigar a tomar alguns riscos, em algumas provas e em alguns momentos, mas sabemos disso e vamos estar preparados.

Tenho uma equipa que me está a ajudar para darmos um extra daquilo que temos dado até agora. Estou muito ansioso que comecemos testes para a época para começarmos a evoluir e se chegarmos a Fafe a um grande nível”.

Chegada de pilotos internacionais mostra o bom trabalho feito

Armindo falou da chegada de pilotos internacionais e de projetos de fábrica, considerando um reconhecimento ao seu trabalho e da sua equipa:

“Sinto-me reconhecido, porque quando os importadores têm que buscar pilotos do mundial para ganharem ou tentarem ganhar, isto também reflete a qualidade do nosso trabalho. Temos colocado o campeonato nacional num patamar muito elevado e quem quis montar projetos vencedores, teve que ir buscar pilotos a um campeonato do mundo para nos superarem”.

A apresentação também foi marcada pela revelação da nova decoração do Skoda Fabia RS Rally2, com o qual a dupla enfrentará a temporada. “Temos uma relação de muitos anos com os nossos patrocinadores, o que nos dá estabilidade para continuar a competir ao mais alto nível”, destacou Araújo.

Para além do Campeonato Nacional, a equipa também disputará o Rali de Portugal, visando ser, pela 14.ª vez, o melhor piloto português na competição. Com um programa desportivo bem estruturado, uma equipa técnica forte e um carro altamente competitivo, Armindo Araújo parte para a nova temporada com a ambição renovada e a determinação de continuar a escrever história no rali nacional.