CPR, Armindo Araújo: “ao dia de hoje não tenho projeto para 2025…”

Armindo Araújo fez talvez das suas melhores épocas de sempre, em termos de performance, mesmo na luta com um piloto da categoria de Kris Meeke, conseguiu levar a luta pelo campeonato até ao último metro do último rali, mas terminou em segundo triunfando, no entanto, no Rali Vidreiro: “vencemos o rali, no campeonato em termos de portugueses, vencemos tudo” começou por dizer Armindo Araújo.

Quando lhe falámos no futuro, explicou o que lhe vai na alma: “os pilotos portugueses correm mais ou menos com as mesmas condições, as mesmas limitações, orgulho-me do que fiz em termos de velocidade, de projeto, estou feliz com aquilo que fiz, não sou campeão nacional, tenho pena, mas é assim” começou por dizer antes de falar do futuro: “a minha aposta nº1 é sempre ralis, mas ao dia de hoje, não tenho projeto para 2025.

Esta questão dos pilotos estrangeiros coloca uma nuvem muito cinzenta nos meus parceiros, sobre o impacto que têm os projetos desportivos, esta regra de vir um estrangeiro cá, desmotiva muito os investidores, estamos a desvirtuar o mercado e assim não funciona, pode vir o dono da minha equipa e contratar o Loeb para vir para cá, começamos a ter cá estrelas e os portugueses têm que ficar em casa.

Acho bem que os estrangeiros venham cá correr, mas o campeonato nacional devia ser para os portugueses. É isto que eu penso”

Ouça a entrevista na íntegra e fique a saber tudo o que Armindo Araújo pensa sobre o campeonato, o facto da Hyundai trazer pilotos estrangeiros para vencer, e do impacto que isso tem nos seus apoios…