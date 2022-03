CPR: Apresentada a Team Hyundai N | M. & Costas Q8 | AutoSport

A Hyundai continua a aumentar a sua presença nos ralis nacionais e depois da apresentação do Team Hyundai Portugal, com uma aposta redobrada, surge uma novidade.

Em 2022 a Hyundai deu um passo inovador, apoiando a participação do seu concessionário da região do Minho com a criação do Team Hyundai N | M.&Costas, que contará com Pedro Meireles, navegado por Pedro Alves, ao volante do Novo Hyundai i20 N Rally2. Em algumas provas do campeonato esta equipa terá ainda um segundo carro, conduzido pelo piloto Paulo Meireles.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, recorda que “Nestes últimos anos, a marca Hyundai tem feito

um percurso extraordinário em Portugal e um dos principais pilares para este crescimento é a sua Rede de Concessionários. Perante a oportunidade de estarmos juntos também nos ralis, é com muito orgulho que apoiamos a participação do nosso concessionário M&Costas com o lançamento do Team Hyundai N | M&Costas Q8. Com esta nova aposta mantemos o objetivo de trazer mais energia à competição e contribuir para o crescimento da modalidade, sempre sob o nosso lema ´Ralis pelos Ralis´.”

“É um privilégio contar com o apoio da Hyundai Portugal para avançarmos como Team Hyundai N |

M&Costas Q8. Estamos ansiosos e com muita ambição para nos sentarmos ao volante do Hyundai i20 N Rally2 e arrancar com o campeonato já em Fafe. Estamos totalmente alinhados com os valores de ambição e vontade de vencer da Hyundai e confiantes na performance do Novo Hyundai i20 N Rally2”. afirmou o experiente piloto Pedro Meireles.

Já o veterano Paulo Meireles comentou que “Este passo faz todo o sentido, com o apoio da Hyundai

Portugal teremos um projeto mais consistente e competitivo. Depois de alguns Ralis aos comandos do Hyundai i20 R5, estou muito entusiasmado por conduzir o Novo Hyundai i20 Rally2 e lutar por bons resultados.”

A Apresentação do projeto decorrerá nas instalações Hyundai M.&Costas em Guimarães, no dia 10 de março pelas 17h00. O Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas decorre entre os dias 11 a 13 de março 2022.