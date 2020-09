CPR: Andruzilo Lopes venceu nos RC2N

A luta pelo triunfo no Grupo N, agora RC2N, nos ralis já não é a mesma de antigamente, longe disso. Há muito terminou o tempo em que as máquinas deste agrupamento perfaziam a maioria das listas de inscritos, mas ainda assim estes carros continuam a dar espetáculo e a ser muito interessantes de ver passar.

Nesta prova, Adruzilo Lopes e Paulo Silva, de regresso ao Mitsubishi Lancer Evo IX, venceram com autoridade na frente de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X), que foram segundos a 1m35.5s. A completar o pódio e o plantel dos RC2N ficaram Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo IX), a 2m10.8s. No final do primeiro troço a margem de Adruzilo para Teotónio já era 17.6s e nunca parou de aumentar até ao fim do rali. Luís Mota ainda esteve perto de Teotónio, mas a partir da PE3 a margem entre ambos também se dilatou favoravelmente a Teotónio.