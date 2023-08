CPR, Adruzilo Lopes: 35 anos de ralis | AutoSport

“Até quando vou fazer ralis? Não faço ideia, mas direi que até perder a vontade e o entusiasmo. Enquanto conseguir montar projetos, sentir-me bem e andar depressa, continuarei. Não sei se isso vai acontecer durante mais um, dois, dez ou 20 anos. Enquanto durar essa chama, cá estarei”.

Adruzilo Lopes é uma das grandes referências dos ralis. A caminho dos 61 anos (16 outubro), Adruzilo Lopes completa esta época 35 anos de atividade nos ralis, a sua paixão de uma vida, ao longo da qual colecionou vários títulos de campeão de Portugal e inúmeras vitórias. O seu entusiasmo mantém-se intacto e a sua vontade de competir permanece inabalável.

35 anos de carreira significam muitos ralis feitos. E esta foi a sua 20ª participação na prova madeirense, mas, curiosamente, não é o rali que mais vezes fez:

“Alinhei 20 vezes no Rali Vinho da Madeira, mas o que terei disputado maior número de vezes é o Rali Vidreiro, até porque há outros que já não se fazem. Mas devo dizer que sempre gostei de todos os ralis. O ‘Vidreiro’ é algo especial, pois foi lá que obtive a minha primeira vitória absoluta e depois ganhei-o em seis anos consecutivos”.

Em relação ao Rali Vinho da Madeira, Adruzilo Lopes não esconde uma “relação” forte, em termos emocionais…

“O Rali Vinho da Madeira é apaixonante, com uma envolvência única, e um piloto que goste de ralis não pode ficar indiferente a isso. O calor humano, a atmosfera especial permanece lá e não se perdeu, ao contrário do que sucede com outras provas, como o Rali de Portugal, por exemplo, a prova portuguesa mais importante e que integra o calendário do WRC. Recordo que, nos meus tempos de piloto da Peugeot Portugal embora tivesse andado à frente na Madeira inúmeras vezes, quer com o 306 Maxi quer com o 206 WRC, e mesmo com pilotos do WRC presentes, só consegui vencer na última participação, em 2001”.

Nos dias de hoje, qual é o objetivo de Adruzilo Lopes quando alinha num rali? Uma pergunta merecedora de uma reação rápida na resposta:

“Não posso ir com o objetivo de ganhar se não disponho de meios para o conseguir, mas alinho com a mesma postura de sempre: dar o máximo. Motivo a equipa, o co-piloto e todas as pessoas que me acompanham, a dar o máximo. Direi que a maneira de abordar os ralis não mudou, agora posso é ter apenas hipóteses de ganhar apenas o grupo ou a classe em que participo, porque, na essência, o meu objetivo continua a ser o mesmo. Faço ralis para ganhar e não para perder. Nesse aspeto, sou o mesmo de sempre…”