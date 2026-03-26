CPR: A ambição de Gonçalo Henriques e Inês Veiga

Entrevista por José Luís Abreu

A Hyundai inicia uma nova fase no Campeonato de Portugal de Ralis ao apostar em jovens talentos, com Gonçalo Henriques e Inês Veiga entre as duplas escolhidas para lutar pelos títulos numa época que promete confronto direto entre gerações.

Num projeto que assume claramente a ambição de conquistar o campeonato, a dupla portuguesa entra em 2026 após um ano de adaptação aos Rally2, marcado por excelentes resultados, evolução técnica e aprendizagem, mas também com a consciência de que o novo desafio exige maior responsabilidade e consistência. Em declarações ao AutoSport após a apresentação da temporada 2026, a dupla fez o balanço da época passada e traçou o plano para 2026.

Q&A com Gonçalo Henriques e Inês Veiga

Que mudanças trouxe a adaptação ao Rally2 no vosso trabalho?

Inês Veiga:

“Sempre fui uma pessoa muito perfecionista no meu trabalho e não suporto falhar. Foi um trabalho dos dois, com o Gonçalo a ajudar-me com aquilo de que precisava dentro do carro. Foi uma habituação gradual, mas rápida. O ritmo é muito mais elevado, tudo acontece mais depressa.”

“Em termos de preparação, estudar os troços e o road book, o meu trabalho manteve-se. Mas tive de estudar o carro, perceber a parte mecânica e como tudo funciona. No final dos troços há também novos processos, como enviar informações para os engenheiros. No primeiro rali foi um mundo diferente, mas a adaptação foi rápida.”

Apresentação THP2026, 26 de Março de 2026, Foto: Ricardo Oliveira

Houve alterações nas notas com a mudança de carro?

Inês Veiga:

“Mudei algumas anotações a nível de ritmo e da sequência em que dou as notas, mas não houve nada de fundamentalmente diferente no que faço e como o faço.”

Gonçalo Henriques:

“As nossas notas são muito parecidas. Posso usar notas de há três anos e continuar a ser rápido. Há sempre pequenas evoluções, porque a nossa visão muda, mas não foi algo que tenha mudado por causa do carro. O ângulo da curva é o mesmo. O carro é que é diferente. Talvez as distâncias sejam um pouco mais curtas, porque o carro chega mais depressa e sai melhor das curvas, mas a base é muito semelhante.”

Depois de um ano de aprendizagem, como encaram 2026?

Gonçalo Henriques:

“Com responsabilidade. Temos de perceber que há limites e que os resultados do ano passado não fazem de nós super-heróis. Temos de manter os pés bem assentes na terra. Acreditamos em nós e claro que com os resultados que obtivemos estamos motivados, mas nada se faz sem trabalho. Vamos trabalhar muito, evoluir a condução, as notas e a navegação. Queremos fazer bem e também dar espetáculo ao público, pois isso é também importante.”

Quais são os objetivos para esta temporada?

Gonçalo Henriques:

“O nosso foco está no título. Queremos lutar por vitórias e pódios, mais por vitórias do que por pódios. Sabemos onde perdemos para os pilotos mundialistas e queremos aproximar-nos desses tempos. Não queremos ficar na zona de conforto. Acreditamos que podemos fazer mais e melhor. Mesmo nos bons resultados do ano passado, sentimos que podíamos ter ido mais longe. Vamos continuar a evoluir.”

Apresentação THP2026, 26 de Março de 2026, Foto: Ricardo Oliveira

Como encaram a luta entre gerações no campeonato?

Gonçalo Henriques:

“Temos muito respeito pelos pilotos mais velhos e também pelos mais novos. Já tenho 27 anos, não sou assim tão novo, mas acredito que ainda podemos chegar longe neste desporto. Claro que se tivesse 20 anos e estivesse onde estou agora seria melhor, mas acredito que isso não compromete a nossa caminhada. Com todo o respeito pelas outras duplas, acreditamos que podemos ser melhores e vamos fazer tudo para isso.”

A equipa e o carro já estão no nível desejado?

Gonçalo Henriques:

“Fizemos um excelente trabalho com a equipa. Damo-nos todos muito bem e há muita harmonia e fazemos questão de fomentar esse bom ambiente. A equipa é muito profissional e trabalhar com engenheiros foi uma novidade que nos ajudou bastante. Não sou demasiado exigente, mas acaba por ser bom, pois recebemos ajuda de forma diferente. Ainda há coisas a descobrir no carro. Temos poucos quilómetros com este tipo de carro, por isso este ano será importante para ganhar experiência.”

Com uma estrutura renovada e ambição assumida, a Hyundai coloca nas mãos de jovens pilotos a responsabilidade de manter o título, num campeonato que se antecipa competitivo e marcado pelo confronto entre experiência e nova geração.

Fotos: Go Agency