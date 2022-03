CPR, 2WD: Pirâmide dos Ralis em Portugal é um pouco… estranha | AutoSport

Os carros de duas rodas motrizes no Campeonato de Portugal de Ralis têm vindo a decrescer, o que é estranho, pois ‘bate’ com o aparecimento da Peugeot Rally Cup Ibérica. Esta competição veio claramente trazer mais gente para os duas rodas motrizes, mas em termos de Campeonato de Portugal de 2WD, as coisas têm sido fracas.

Se em 2017 e 2018, houve, respetivamente, 14 e 11 concorrentes classificados, daí para cá o número tem decaído, em 2019 foram apenas cinco os classificados, em 2020, outros cinco e o ano passado, oito. A pandemia explica alguma coisa, mas não explica tudo, pois em 2019 não havia pandemia…

Como sempre, há muito mais concorrentes no topo da pirâmide, do que nas suas bases. Ou seja, em Portugal, isto está tudo trocado. No WRC, há uma dezena de Rally1, e quase o triplo de Rally2, cá em Portugal, a base é mais pequena que o vértice…

O ano passado foram muito poucos na competição, este ano para já arrancam Ernesto Cunha, Ricardo Sousa, Paulo Roque, João Colaço, Paulo Lopes, Pedro Silva, Rafael Cardeira, José Loureiro, João Silva, Luís Morais e Helena Maia. Vamos ver depois os que ficam por lá. Se for assim todo o campeonato, já é bastante bom face ao que se tem visto.

Como se sabe, Fafe costuma ser dos pontos altos da época, muitos estrangeiros, ainda mais com o ERC, mas depois, nas provas não internacionais é que se afere bem em que estado estão os nossos ralis em termos de concorrentes. Com todas as alterações que houve com os Campeonatos Promo e Start, logo se verá se as mudanças têm efeitos ou fica ainda tudo pior…

Concorrentes CPR 2WD

2021

1º 23 Carlos Fernandes 102

2º 8 Ernesto Cunha 74

3º 30 Ricardo Sousa 65

4º 12 Filipe Nogueira 63

5º 7 Rafael Cardeira 58

6º 4 Eduardo Santos 51

7º 28 João Figueiredo 46

8º 18 Caetanovich 41

A) 15 Pedro Almeida 50

2020

1º 19 Daniel Nunes 104,11

2º 18 Ricardo Sousa 77,5

3º 8 Ernesto Cunha 70

4º 22 Ruben Rodrigues 65,88

5º 15 Pedro Almeida 59,9

6º 28 João Figueiredo 40

7º 29 Nuno Caetano 26,75

A) 27 Pedro Antunes 67,58

A) 5 Filipe Nogueira 25,25

A) 17 José Silva 5

A) 7 Rafael Cardeira 4,75

A) 32 Filipe Carvalho 4,25

A) 41 Ricardo Costa 0 0

A) 40 João Santos 0

2019

1º 5 Gil Antunes 152,84

2º 12 Hugo Lopes 81,94

3º 21 Filipe Nogueira 68,63

4º 9 Paulo Neto 51,85

5º 27 João Raposo 48,13

A) 19 Daniel Nunes 116,34

A) 7 Rafael Cardeira 70

A) 32 Hugo Gonçalves 53

A) 29 Francisco Esperto 42

A) 50 Nuno Caetano 38

A) 23 Manuel Pinto 12

A) 26 Joana Barbosa

2018

1º 19 Daniel Nunes 141,77

2º 18 Gil Antunes 121,04

3º 20 Miguel Correia 103,01

4º 9 Paulo Neto 87,81

5º 12 Pedro Antunes 58,15

6º 25 Joana Barbosa 32

7º 11 Hugo Lopes 20

8º 38 Filipe Nogueira 17

9º 47 Filipa Sanguedo 14

10º 7 Rafael Cardeira 12

11º 28 Paulo Moreira 10

A) 36 Rafael Botelho 0 [25] [2,64]

A) 31 Bernardo Sousa 0 [25] [2,25]

A) 40 Nabila Tejpar 0 0 [17]

A) 13 Helder Miranda 0 [14]

A) 37 Pedro Paixão 0 [12]

A) 29 Roberto Conceição 0 0 [0,52]

A) 14 Pedro Lago Vieira 0 0 0

A) 27 Ruben Moura 0

2017

1º 17 Pedro Antunes 167,15

2º 12 Gil Antunes 130,75

3º 9 Paulo Neto 102,89

4º 19 Daniel Nunes 54,6

5º 31 José Machado 42

6º 24 Joana Barbosa 40

7º 25 Paulo Moreira 39,86

8º 11 MiguelCarvalho 34,96

9º 40 Hugo Lopes 31

10º 7 Rafael Cardeira 24

11º 13 Manuel Pinto 22

12º 8 Marco Reis 16

13º 22 Filipe Nogueira 12

14º 32 Mariana Carvalho 8

A) 37 Ruben Moura 26,41

A) 36 Rafael Botelho 20

A) 34 Helder Miranda 20

A) 42 Miguel Barbosa 17

A) 38 António Costa 14,55

A) 14 Emanuel Silva 12

A) 26 Filipa Sanguedo 4

A) 44 Aloísio Monteiro 0 0 0

A) 20 Ricardo Roda 0 0

A) 55 Carlos Oliveira 0 0

A) 35 André Rodrigues 0 0

A) 28 João Ruivo

2016

1º 14 Diogo Gago 167

2º 12 Gil Antunes 149,5

2º 9 Paulo Neto 128,3

4º 24 Miguel Carvalho 77,5

5º 22 Paulo Moreira 63

6º 16 João Costa 40

7º 11 Francisco Teixeira 37

8º 19 Aloísio Monteiro 22

9º 31 João Ruivo 10

Nc 23 Roberto Conceição 21

Nc 39 Pedro Paixão 17,5

Nc 34 António Costa 16

Nc 18 Marco Reis 14

Nc 25 Pedro Antunes 12

Nc 30 Rafael Cardeira 0