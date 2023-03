CPR 2RM, Ricardo Sousa: “Infelizmente a época não começou como desejávamos” | AutoSport

O Rali Serras de Fafe, ficou marcado pelo mau tempo, e pela lama que os troços apresentaram, tornando a tarefa dos pilotos determinante. A chuva de sábado obrigou a trabalho extra e a dureza dos troços fez sentir. Ricardo Sousa/Luis Marques, estiveram em bom plano, rodando sempre no grupo da frente, chegando ao comando do Rali na altura que uma saída de estrada veio a ditar a desistência.

Após vencer com uma boa vantagem uma das especiais do primeiro dia do rali, da dupla da Prolama, foi traída pelo mau estado do piso, ao tentar passar por um concorrente parado no troço, levando à desistência prematura de Ricardo Sousa:

“Infelizmente a época não começou como desejávamos. Sabendo à partida que o rali seria disputado em condições muito difíceis, e com muita lama, decidimos atacar apenas nas zonas mais secas, o que provou-se ser a estratégia certa, para conseguirmos no final do 3º troço assumir a liderança com uma boa vantagem. No troço seguinte e numa trecho de muita lama, fomos surpreendidos por um carro acidentado e ao tentarmos passar, acabamos por cair numa vala e partir uma peça da direção, tornando-se impossível continuar. Fica a motivação para lutarmos ainda com mais determinação no próximo rali, pois confirmamos que temos andamento para disputar as vitórias”.