CPR 2RM, Rali Vidreiro/PEC7: Gonçalo Henriques perto do triunfo e do título

Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) que terminaram o dia de ontem a 4.5s da liderança, são neste momento terceiro a 1.19s, com Rafael Cardeira/Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4), 30.9s mais atrás, pelo que em condições normais, as posições e o campeonato estão definidos, sendo certo que nos ralis tudo só termina quando os resultados oficiais são publicados.

Numa altura em que faltam apenas dois troços para o final do rali, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) ganharam neste último troço, 2.2s a Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), mas a diferença nas duas rodas motrizes continua em 21.0s favorável ao piloto do Renault Clio Rally5, e mesmo que não vença, tem a porta do título das duas rodas motrizes aberta, pois seria preciso uma enorme reviravolta no rali para que isso não sucedesse.

